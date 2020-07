'Tunnelreflex' moet aantal ongevallen in tunnels verminderen

Het Agentschap Wegen en Verkeer lanceert een nieuwe campagne om weggebruikers te informeren over veilig rijgedrag in tunnels.

Het doel van de campagne is het aanleren van een tunnelreflex: wanneer je in een tunnel rijdt, moet je onmiddellijk meer afstand houden van je voorligger. 'Een veilige volgafstand van je voorligger houden is een gemakkelijke maatregel om veiliger te rijden', verduidelijkt minister van mobiliteit Lydia Peeters. 'Zeker in tunnels, waar de zichtbaarheid en ruimte sowieso beperkter zijn, is het essentieel dat weggebruikers voldoende afstand houden van elkaar.'

In de zes belangrijkste Vlaamse tunnels (Kennedytunnel, Craeybeckxtunnel, Beverentunnel, Tijsmanstunnel, Vierarmentunnel en Liefkenshoektunnel) gebeuren jaarlijks zowat 200 ongevallen en 180 incidenten, vooral pech en verloren lading. Deze zijn in eerste instantie nefast voor de verkeersveiligheid, maar brengen vaak ook schade toe aan de tunnelinfrastructuur. De campagne start vandaag/maandag en loopt op de affiches langs snel- en gewestwegen en op sociale media. Naast een veilige volgafstand lanceert het Agentschap Wegen en Verkeer in juli nog twee thema's rond tunnelveiligheid: wat te doen bij pech en wat te doen bij brand in een tunnel.

(foto © Belga)