Aangekondigde werken In de Tijsmanstunnel hebben vanochtend geleid tot een enorme verkeerschaos. Bestuurders stonden tot meer dan drie uur in de file om door de tunnel te kunnen rijden. Het agentschap wegen en verkeer startte vrijdagavond al met betonherstellingen aan het wegdek. Daardoor is er maar één rijstrook richting Lillo beschikbaar. De werken zorgden ook voor druk verkeer in de omliggende gemeenten zoals Stabroek en Hoevenen.