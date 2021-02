Tunnels onder Operaplein afgesloten

Treinreizigers kunnen voortaan gebruikmaken van de nieuwe overdekte fietsenstallingen aan het station van Heide. In totaal is er plaats voor meer dan 800 fietsen, wat bijna een verdubbeling is in vergelijking met de capaciteit van de vorige fietsenstallingen. Ook aan het station van Kapellen wordt het aantal fietsparkeerplaatsen verdubbeld. In mei 2021 start NMBS er met de bouw van een volledig nieuwe fietsenstalling, die in het najaar moet klaar zijn.