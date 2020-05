Tunnels onder Operaplein gaan open

Woensdag 20 mei gaan de tunnels onder het Operap­lein open voor verkeer. De tunnels, die de Jeanne en Jos Brabants­tunnel gedoopt werden, zijn een van de laatste onderdelen van de Noorder­lijn die in gebruik worden genomen.

De tunnels zorgen, samen met de uitbrei­ding van premetro­sta­tion Opera, voor het ontwarren van een van de grootste verkeers­knoop­punten van de stad. Het lokaal autover­keer op de Leien kan voortaan onder de kruispunten met de Kipdorp­brug en de De Keyserlei doorrijden. Dat zorgt niet alleen voor een vlottere doorstro­ming; ook krijgen voetgan­gers, fietsers en trams hierdoor bovengronds meer ruimte.

Bovenlo­kaal verkeer blijft gebruik maken van de verschil­lende toegangs­poorten tot de stad, via de Ring en de Singel.

De tunnels

Inclusief de hellingen meet elke tunnel 550 meter. Vanaf die hellingen vertrekken telkens twee rijstroken. Een voor lokaal verkeer, en een die leidt naar de ondergrondse parking op 3 niveaus. Op 20 mei worden voorlopig enkel de doorgaande rijstroken openge­steld, aangezien de parking dan nog niet open is. De autopar­king wordt samen met de fietsen­stal­ling in het najaar van 2020 in gebruik genomen.

De Jeanne Brabants­unnel loopt van noord naar zuid, van de Italiëlei richting Maria Theresi­alei. Doorgaand verkeer passeert daarbij de originele muur van de oude stadsom­wal­ling.

De Jos Brabants­tunnel gaat van zuid naar noord, vanaf de Frankrijklei richting Italiëlei ter hoogte van de Violier­straat. Automo­bi­listen passeren er via de glazen wand door de parking. Dat zorgt voor een speciaal lichtef­fect voor wie vanuit de parking naar de tunnels kijkt.

Om een constante doorstro­ming te garanderen, geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. In beide kokers is traject­con­trole voorzien. Lokaal vrachtverkeer en voertuigen hoger dan 2,90 meter kunnen niet door en moeten bovengronds blijven om hun bestem­ming te bereiken.

Aanpas­sing verkeers­lichten invals­wegen

De Leien werden halver­wege 2017, omwille van de geplande werken aan het Operap­lein, ‘geknipt’. In aanloop naar die knip werden verschil­lende verkeers­lichten op de invals­wegen van Antwerpen aangepast. Het doel was om de verkeers­stroom te optima­li­seren en de bereik­baar­heid voor het lokaal verkeer en het openbaar vervoer in de binnen­stad te garanderen.

Met de opening van de tunnels wijzigt de verkeers­si­tu­atie in de binnen­stad, en wordt die verkeers­lich­ten­re­ge­ling opnieuw aangepast. Die aanpas­sings­werken duren tot twee weken na de opening van de tunnels. Eens die werken klaar zijn zal de doorstro­ming voor alle weggebrui­kers gevoelig verbeteren. Bovendien wijzigt dan de verkeers­cir­cu­latie bovengronds, en treedt de slimme lichten­re­ge­ling voor de trams in werking.

