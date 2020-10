Turkse verdachte aangehouden voor schietincident Brederodestraat

Het Antwerpse parket heeft een Turk aangehouden voor een schietpartij in de Brederodestraat.

In de nacht van 30 september werden 2 kogels afgevuurd op een café in de Brederodestraat. Niemand raakte gewond. De lokale recherche kon aan de hand van camerabeelden een 30-jarige Turk arresteren. Bij de man thuis werd kledij aangetroffen die de verdachte ook droeg op de beelden van het schietincident. De man heeft ondertussen ook bekend. Wat zijn motief was is nog onduidelijk.

(Foto: © Google Street View)