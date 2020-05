Er circuleren op sociale media verschillende filmpjes van een windhoos die vanmiddag boven de weilanden in Loenhout raasde. De facebookpagina Weerstation Zoersel & Omstreken kreeg er een filmpje over doorgestuurd. Het is niet duidelijk of er schade is aangericht. In Loenhout zou de windhoos effectief aan de grond gekomen zijn.