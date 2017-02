Turnhoutsebaan afgesloten op donderdag 16 februari

Op donderdag 16 februari zal de Turnhoutsebaan tussen Fortveldstraat en Merksemsebaan volledig worden afgesloten van 4u ’s morgens tot de volgende dag 5 u ‘s morgens.

Dat is nodig om een mobiele kraan te verwijderen uit de tuin van een nieuw gebouwd appartementsgebouw. De kraan neemt de volledige breedte van de straat in.

Van deze gelegenheid maakt het Agentschap Wegen en Verkeer gebruik om tegelijk de aansluiting van het zebrapad ter hoogte van ’t Gasthuis opnieuw aan te leggen. Dit is echt nodig omdat die volledig is verzakt. Deze werkzaamheden maken dat de Turnhoutsebaan nog de nacht daaropvolgend afgesloten blijft.

Er is een omleiding voorzien via de Fortveldstraat en de Merksemsebaan. Ook voor fietsers is er een route voorzien via de Notenboomstraat en de Driehoekstraat.

