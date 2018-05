Turnhoutsebaan in Oostmalle vanaf maandag 2 weken onderbroken

Vanaf volgende week maandag zal het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende twee weken het wegdek van de Turnhoutsebaan in Oostmalle vernieuwen. De Turnhoutsebaan is tijdens deze periode volledig afgesloten tussen de brandweerpost van Malle en de grens met Vlimmeren. Het verkeer volgt in beide richtingen een omleiding via Wechelderzande.

Het wegdek van de Turnhoutsebaan (N12) is versleten en aan vernieuwing toe. AWV zal daarom het wegdek vernieuwen tussen de brandweerpost van Malle en de grens met Vlimmeren (ter hoogte van de waterloop Koeischotseloop). De nieuwe laag asfalt zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren. Aan de fietspaden langs de Turnhoutsebaan wordt niet gewerkt.

De vernieuwing van het wegdek wordt uitgevoerd in twee fases:

Fase 1: van maandag 14 tot en met vrijdag 18 mei

Tijdens de eerste week wordt er op de Turnhoutsebaan gewerkt vanaf de grens met Vlimmeren (Koeischotseloop) tot net voorbij het kruispunt met de Molendreef/Talondreef.

Fase 2: van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 mei

Tijdens de tweede week wordt er (uitgezonderd op Pinkstermaandag) gewerkt vanaf de brandweerpost in Malle tot net voor het kruispunt met de Molendreef/Talondreef.

Tijdens de volledige duur van de werken (14 t.e.m. 25 mei) is de Turnhoutsebaan in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid langs Wechelderzande via de N153 (Herentalsebaan/Heihuizen/Oostmalsebaan) en de N104 (Vlimmersebaan/Zilvereind/ Kerkstraat/Statiestraat). Voor fietsers en voetgangers is er geen hinder. De bussen van De Lijn worden tijdens de werken plaatselijk omgeleid indien nodig. Woningen en handelszaken in de werfzone blijven te voet of met de fiets steeds bereikbaar. Met de wagen is dit tijdens de werkuren meestal niet mogelijk.

(bericht en afbeelding : Agentschap Wegen en Verkeer)