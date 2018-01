TV-icoon Tante Terry overleden

In het Imeldaziekenhuis van Bonheiden is de legendarische omroepster en tv-presentatrice Tante Terry op 86-jarige leeftijd overleden.

Ze presenteerde in de jaren 60 en 70 'Klein, klein kleutertje' op de toenmalige BRT. Nadien werkte ze nog voor VTM. Ze was ook actief als presentatrice van modeshows en deed optredens voor bejaarden.

Ze werd in Hoboken geboren op 8 september 1931 als Esther Verbeeck. Door haar huwelijk met voetballer Jos Van Ginderen werd ze bekend als Terry Van Ginderen. Ze hoorde samen met Paula Semer en Nora Steyaert tot de eerste generatie omroepsters van de openbare omroep.

Ze begon in 1953 als omroepster voor de openbare omroep te werken, in de jaren zestig later werd ze bij de kleuters (en hun ouders) zeer populair met 'Klein, klein kleutertje'. Een van de nevenpersonages was 'Kraakje', een eekhoorn. Samen met Bob Davidse, nonkel Bob, vormde ze het gezicht van de programma's voor de jeugd van de openbare omroep in de jaren 60 en 70.

Foto: Belga