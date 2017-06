Twaalf jaar cel voor Borgerhoutenaar die zijn gezin terroriseert

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 44-jarige man uit Borgerhout veroordeeld tot twaalf jaar cel en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gedurende tien jaar.

De schoonmaker had zijn gezinsleden mishandeld en zijn vrouw, oudste dochter en zoon ook seksueel misbruikt. "Beklaagde heeft zijn gezin zonder meer geterroriseerd, wat nefast is voor de ontwikkeling van zijn kinderen", oordeelde de rechtbank. De achttienjarige dochter van de beklaagde was op 17 januari verbaal agressief geworden tegen een leerkracht, wat niet haar gewoonte was. Toen de leerlingenbegeleidster vroeg wat er scheelde, vertelde het meisje dat ze op weg naar school door haar vader verkracht werd in de auto. Ze had ook cocaïne van hem moeten opsnuiven.

Het meisje vertelde de politie dat hij haar al eerder misbruikt had toen ze dertien jaar was en een fiets wilde. Op haar veertiende had hij haar opnieuw verkracht tijdens een vakantie in Marokko. Ook toen had ze drugs moeten snuiven. Het misbruik beperkt zich niet tot de oudste dochter. De beklaagde had ook met zijn hand in de broek van haar broertje gezeten en haar moeder werd geregeld door hem verkracht. De veertiger meende dat ze als zijn echtgenote niet kon weigeren om seks te hebben. De vrouw werd ook meermaals door hem geslagen, in het bijzijn van hun vier kinderen. Ook zij deelden in de klappen. De beklaagde ontkende alles en sprak van een complot.

"Compleet ongeloofwaardig", oordeelde de rechtbank. De beklaagde moet zijn gezinsleden één euro provisionele schadevergoeding betalen en er werd ook een deskundige voor hen aangesteld.