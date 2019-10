Twaalf jaar cel voor gruwelijke verkrachting met foltering

Het Antwerpse hof van beroep heeft een 39-jarige Duitser zwaarder bestraft voor het op gruwelijke wijze verkrachten en folteren van zijn vriendin. Hij kreeg twaalf jaar cel en wordt voor vijftien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. In eerste aanleg had hij tien jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling gekregen.

In de nacht van 10 op 11 mei 2018 zocht een blootvoetse vrouw vol blauwe plekken en met afgeschoren haren hulp in een café op het Antwerpse Zuid. Ze werd achtervolgd door een man, maar die vluchtte meteen weg toen hij zag dat er mensen op het terras zaten. De vrouw legde bij de politie een hallucinante verklaring af hoe ze door haar vriend vernederd, gebrutaliseerd en verkracht werd. Hij had haar vastgebonden op een stoel, had haar geschopt en geslagen en haar haren in brand gestoken om ze vervolgens af te scheren. De beklaagde had peper in haar ogen gestrooid en haar sigarettenas laten eten. Hij had ook in haar mond geplast. Toen ze moest braken, werd ze gedwongen haar eigen braaksel op te eten. Vervolgens verkrachtte hij haar met een blikje. In een moment van onoplettendheid kon ze wegvluchten.

Haar vriend werd twee dagen later opgepakt. Hij verklaarde dat ze wel vaker ruwe seks hadden en dat alles met haar instemming was gebeurd. De vrouw trok haar bezwarende verklaring later in en bevestigde dat alles op haar vraag gebeurd was, inclusief het afscheren van haar haren. Net zoals de rechters in eerste aanleg, hechtte ook het hof meer geloof aan haar eerste verklaring. 'Het is duidelijk dat ze nog steeds verliefd is op de beklaagde en dat ze hem uit de wind probeert te zetten. Het valt op dat ze elementen ontkent, die door de beklaagde werden toegegeven. Met haar latere verklaring kan bijgevolg geen rekening worden gehouden', stelde het hof.

De Duitser had ook nog drie andere vrouwen vernederd, misbruikt en geslagen. 'De feiten zijn bijzonder ernstig. Beklaagde ging bewust op zoek naar kwetsbare vrouwen met een psychiatrische problematiek. Hij had duidelijk weinig controle over zijn seksuele impulsen en had geen enkel respect voor de slachtoffers', stelde het hof