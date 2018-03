Twaalf jaar cel voor moordpoging na mislukte uithaling cocaïne

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Savas G. veroordeeld voor de moordpoging op Mehmet I. Hij had hem met een mes in de buik gestoken. De aanleiding was een mislukte uithaling van een partij cocaïne waarvoor Savas G. verantwoordelijk werd gehouden.

Savas G. kreeg acht jaar cel voor de moordpoging en nog eens vier jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de uithaling. Mehmet I. zou hem in een café aan de Van Kerckhovenstraatbedreigd hebben, omdat de uithaling van een partij cocaïne eerder op de dag mislukt was. Savas G. had daarvoor Ali A. aangebracht. Die moest in de Antwerpse haven acht zakken cocaïne uit een Zuid-Amerikaanse container halen en ze vervolgens in een Europese container steken, omdat die minder kans op controle liep. Ali A. werd echter op de kaai betrapt.

Savas G. kreeg in het café de keuze: ofwel ging hij het zelf oplossen in de haven, ofwel moest hij het adres van Ali A. geven. Savas G. weigerde en het kwam tot een schermutseling, waarbij hij Mehmet I. in de buik stak. Savas G. wist van geen ophouden en bleef uithalen met het mes. Mehmet I. probeerde het mes met een barkruk af te weren. Milad K. kwam tussenbeide en liep snijwonden in zijn gezicht en aan zijn handen op. Beide slachtoffers sloegen op de vlucht, waarna ook Savas G. de benen nam. Hij werd drie weken later opgepakt in Duitsland. Zijn advocate pleitte dat hij uit wettige zelfverdediging had gehandeld, maar de rechtbank volgde dat niet.

In het drugsdossier werden naast Savas G. ook Mehmet I., Ali A., Bahattin Y. en Alican C. veroordeeld. Ze kregen celstraffen tot vier jaar opgelegd. Savas G. moet Mehmet I. en Milad K. respectievelijk 5.000 euro en 5.346 euro aan schadevergoedingen betalen.