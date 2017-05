Twee Antwerpse hockeytitels?

Goed nieuws van de Port of Antwerp Giants. De troepen van Roel Moors wonnen gisteravond in Bergen ook de tweede wedstrijd van de kwartfinale van de play-offs in de EuroMillions League. Omdat het gaat om een zogenaamde 'best of three' zijn de Giants met hun twee overwinningen nu al zeker van de halve finales van de play-offs. Daarin zullen ze het moeten opnemen tegen Brussels of Limburg United. Na twee confrontaties staat het daar 1-1, dus een belle moet daar de beslissing brengen. De Giants hadden het gisteravond zeker niet onder de markt in Bergen. Na drie kwart wedstrijd stonden ze zelfs 18 punten in het krijt, 68-50. Maar in een sensationeel slotkwart stelden de Antwerpenaren toch nog orde op zaken om uiteindelijk met 73-76 te winnen. Gavin Ware was met 18 punten en 7 rebounds de uitblinker. De selectie van coach Roel Moors opent de halve finale donderdag (20u30) in de Lotto Arena. Wie de opponent ook wordt, het zal sowieso een lastige tegenstander worden. Want Antwerp Giants kon zowel tegen Brussels als tegen Limburg United maar twee van de vier onderlinge confrontaties dit seizoen winnen. Antwerp Giants heeft wel thuisvoordeel.