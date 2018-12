Twee arbeiders gewond na gasontploffing in Schoten

In Schoten zijn bij de herstelling van een boiler twee arbeiders van de gemeente gewond geraakt.



In een woning van het OCMW in de Plantijnlei was de verwarming stuk. De twee mannen zouden de boiler herstellen. Maar mogelijk had zich wat gas opgehoopt. Bij een ontploffing kwam een steekvlam vrij. De herstellers moesten naar het ziekenhuis met eerstegraadsbrandwonden. De boiler was amper anderhalf jaar oud en moet nu opnieuw worden gekeurd. De bewoners, twee volwassenen en twee kinderen, kunnen voorlopig niet terug naar huis, het OCMW heeft hen elders ondergebracht.