Twee cafés moeten sluiten wegens drughandel

Twee cafés in Borgerhout en Antwerpen moeten de deuren tijdelijk sluiten wegens illegale feiten. Dat bevestigde het college van de burgemeester. Het gaat om een zaak op het Koxplein in Borgerhout die drie maanden niet mag openen, en een zaak in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen, die twee maanden dicht moet.

De zaak op het Koxplein is sinds 30 oktober gesloten en blijft dicht tot en met 29 januari 2020. De politie controleerde een man die de zaak slechts zeer kort had bezocht. Hij had twee dosissen cocaïne op zak en verklaarde die te hebben gekocht van de barvrouw van het café. Daarop controleerde de politie de zaak. De barvrouw, die ook de zaakvoerster is, was aanwezig en had 2000 euro cash geld bij zich. In de vuilnisbak werd een sigarettenverpakking gevonden met meer dan drie gram cocaïne, verdeeld over vier eenheden. De zaakvoerster had eenzelfde sigarettenverpakking op zak. De drughond reageerde op verschillende plaatsen in het café, maar daar werden verder geen drugs meer gevonden.

Uitvalsbasis voor drughandel



De zaak gaf een verloederde en vuile indruk, de toiletten waren zeer onhygiënisch. Er stond nergens drank of voedsel op de tafels en in de kassa zat zeer weinig geld. Omdat de zaakvoerster het hele gebouw huurde, controleerde de politie ook de kelder en de eerste verdieping. Hier vond ze zestien opgerolde zakjes waar verdovende middelen in verpakt worden, een mes dat positief testte op cocaïne, restanten van cocaïne op een tafel, en een kussen met verpakkingsmateriaal voor verdovende middelen in de vulling. Ook hier reageerde de drughond op verschillende plaatsen. Hierop werd de zaak gerechtelijk verzegeld. Tijdens de controle van de politie kwamen meerdere mensen aan bij het café die wilden binnenkomen, maar op hun passen terugkeerden toen ze de politie zagen.

De vaststellingen van de politie wijzen erop dat het café enkel dienst doet als uitvalsbasis voor drughandel. Het café ligt in een buurt van scholen, winkels, een speelplein en haltes voor openbaar vervoer. De aanwezigheid van deze zaak zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde. Een sluiting van drie maanden is noodzakelijk om de drughandel te ontmoedigen en de openbare veiligheid te garanderen.

Lange Beeldekensstraat

De zaak in de Lange Beeldekensstraat is sinds 4 november gesloten en blijft nog dicht tot en met 3 januari 2020. De politie controleerde een man die de zaak maar zeer kort had bezocht. Hij had hasj op zak, verklaarde die te hebben gekocht in het café en gaf een beschrijving van de verkoper. Daarop controleerde de politie het café. Een man die aan de beschrijving voldeed, was in het bezit van meer dan twintig gram hasj en bijna twee gram cocaïne. Hij verbleef illegaal in het land. De drugs waren verpakt in verschillende verkoophoeveelheden in cellofaan. In de keuken werd een rol cellofaan aangetroffen van dezelfde soort, hoewel er in de zaak geen voedsel verkocht wordt. De drughond reageerde in de keuken.

Gevaar voor verstoring van de openbare orde

Er was nog een andere man aanwezig, die in het bezit was van een kleine hoeveelheid hasj, identiek aan de hasj van de man die werd beschreven als verkoper, en de man die buiten werd gecontroleerd. Op de toog lag een lachgaspatroon en in de kassa zat slechts 62,6 euro. Het café gaf ook een verloederde en vuile indruk. Hierop werd de zaak gerechtelijk verzegeld.

De vaststellingen van de politie wijzen erop dat het café dienst doet als uitvalsbasis voor drughandel. De eigenaar vergemakkelijkt de handel door zijn zaak onbeheerd achter te laten. Het café ligt in een buurt van een school, een ziekenhuis, een speelplein en haltes voor openbaar vervoer. De aanwezigheid van deze zaak zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde. Een sluiting van twee maanden is noodzakelijk om de drughandel te ontmoedigen en de openbare veiligheid te garanderen.

(Bron: Stad Antwerpen)

(Themabeeld: Politie Antwerpen)