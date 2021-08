Twee cafés op Lakborslei moeten sluiten wegens corona-overtredingen

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft twee Deurnese cafés een tijdelijke sluiting opgelegd omdat er herhaaldelijk inbreuken op de coronamaatregelen werden vastgesteld. Eén café moet drie weken dicht, het tweede een maand. Beide cafés bevinden zich op de Lakborslei in Deurne.

In het eerste stelde de politie op 15 juli vast dat de klanten te dicht bij elkaar zaten, er geen verplichte CO2-meter aanwezig was en er onvoldoende ventilatie voorzien was. Ook vorig jaar werden in hetzelfde café al tot vier keer toe inbreuken op de coronaregels vastgesteld en moest het café al eens een week dicht.

In het tweede café stelde de politie eveneens vast dat de aanwezigen de sociale afstandsregels niet respecteerden, er geen CO2-meter was en er slechts verluchting werd voorzien via twee kleine klapraampjes. Aan de inkom werd er bovendien geen desinfecterend middel ter beschikking gesteld en verschillende aanwezigen liepen rond zonder een mondmasker te dragen. Ook in dit café stelde de politie eerder al inbreuken vast.

“Het niet naleven van deze maatregelen doorkruist de vooropgestelde strategie om gaandeweg meer maatregelen te versoepelen in functie van het dalende aantal besmettingen/hospitalisaties en het stijgende aantal vaccinaties”, klinkt het bij de stad. “Verder vormt het negeren van de geldende veiligheidsmaatregelen een ernstig risico voor de openbare gezondheid.”

(Bron: Belga)

(Themabeeld: © Pixabay)