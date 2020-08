Twee containerdiensten tussen Antwerpen en Beiroet worden omgeleid

Er zijn twee containerdiensten tussen Antwerpen en Beiroet die impact ondervinden van de grote explosie op dinsdag. Dat meldt de haven van Antwerpen. "De betrokken rederijen hebben bericht gekregen dat hun diensten omgeleid moeten worden."

De directe impact van de explosie in de haven van Beiroet is voor de Antwerpse haven zeer beperkt, omdat er slechts twee containerdiensten tussen de twee havens zijn. Dat zegt het Antwerpse Havenbedrijf na de enorme explosie die een ravage veroorzaakte in de haven van Beiroet. Het gaat om de Levante Express van MSC en een gezamenlijke dienst van Hamburg Sud, Sealand en CMA CGM. "De diensten hebben bericht gekregen dat de haven voor onbepaalde duur gesloten is en dus hun diensten zeker omgeleid zullen moeten worden", zegt woordvoerder Lennart Verstappen van Port of Antwerp.

(Bron en foto: © Belga)