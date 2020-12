Twee derde horecazaken die afhaling aanbieden werkt alle feestdagen

Twee derde van de horecazaken die afhaalmaaltijden aanbieden, werkt zowel kerstavond, -dag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag om afhaalmaaltijden bij hun klanten op tafel te krijgen. Horeca Vlaanderen deed hierover een rondvraag.

De bevraging gebeurde via een online vragenlijst bij 1.600 restaurants en cateraars. Twee derde van de horecazaken die nu take-away organiseren, doen dat dus alle feestdagen, en meestal ook nog op andere dagen in de periode. Andere jaren werkte ongeveer een derde van hen alle feestdagen. De helft werkte toen enkele feestdagen.

Volgens Horeca Vlaanderen blijkt uit de peiling ook dat een kleine week geleden al één op de tien horecazaken volgeboekt was voor bestellingen. In de helft van de gevallen waren de bestellingen al voor de helft of meer de deur uit. Bij twee derde van de zaken is enkel afhaal mogelijk. Om de maaltijden klaar te krijgen en de organisatie op punt te zetten, zetten ongeveer vier op de tien personeel in. In meer dan 95 procent van de gevallen wordt er gemiddeld besteld voor maximaal 4 personen. Als er grotere bestellingen binnenkomen, is dat in vier op de tien gevallen voor maximaal 6 personen, en in twee op de tien voor maximaal acht. Bij grotere bestellingen zouden de klanten meestal aangeven dat ze een groot gezin hebben of het eten zullen rondbrengen naar vrienden en familie.

'De vele bestellingen zijn een grote ondersteuning voor de horecazaken. Daar willen we iedereen echt enorm voor bedanken. Maar de take-away maakt de omzet helaas niet goed. Zes op de tien horecazaken halen hiermee slechts 1 tot 25 procent van de normale omzet in die periode', zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, die oproept om de horeca massaal verder te ondersteunen. Horeca Vlaanderen zegt daarnaast in overleg te blijven met de regeringen om in januari te landen met een relance- en steunplan voor 2021.