Twee dieven in studentencafé betrapt

Het is vandaag niet alleen het begin van de lente, het is ook Internationale Dag van het Geluk. Maar hoe zit dat op het werk?Uit een studie van Antwerp Management School bij 48.000 Vlaamse werknemers blijkt dat 1 op 3 zijn werk niet zinvol vindt: men doet de job niet graag, kan er niet zichzelf zijn en krijgt te weinig autonomie, ondersteuning en feedback. Bovendien gaan we erop achteruit. Vijf jaar geleden noemde 55% van de Vlamingen zijn job 'werkbaar', nu is dat nog maar 51%. We praten erover met professor Ans Devos van Antwerp Management School.