Twee doden bij aanrijding in file aan de Lillobrug

In het havengebied zijn vanochtend twee doden gevallen bij een verkeersongeval nabij de Lillobrug. Dat zegt het Antwerpse parket.

De slachtoffers zaten in een personenwagen die in een file op de afrit Kanaaldok B1-B2 van de R2 stond en daar langs achteren werd aangereden door een vrachtwagen. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De afrit zal nog even afgesloten blijven voor het verkeer.

(foto GvA)