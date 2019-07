Twee dronken bestuurders botsen

In de Volhardingstraat in Antwerpen zijn zaterdagnacht twee personenwagens gebotst. Beide voertuigen zouden al een eerste keer gebotst hebben op de Jan Van Rijswijcklaan, waarna de bestuurders verhaal bij elkaar gingen halen in de Volhardingstraat. Daar zouden beide voertuigen opnieuw gebotst zijn voor de bestuurders uitstapten en elkaar confronteerden met de feiten.

Na een discussie is één van de twee partijen doorgereden. De politie trof ter plaatse één bestuurder aan en 2 beschadigde, geparkeerde voertuigen. De wagen van de bestuurder bleek niet verzekerd, de man blies 'alarm' op zijn ademtest, zijn rijbewijs werd voor 3 uur ingetrokken. Er werd ook een nummerplaat aangetroffen van de tweede betrokken partij. Deze werd gecontacteerd en kwam opnieuw ter plaatse. Hij blies ook een positieve ademtest en zal op een later tijdstip verhoord worden.

Wie van de twee partijen de geparkeerde voertuigen beschadigde, wordt verder onderzocht.