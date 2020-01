Twee gewonden bij steekpartij in Antwerpen

Een man is gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij op de Frankrijklei in Antwerpen. De politie kon een verdachte oppakken. Ook hij had bij het incident verwondingen opgelopen, meldt de lokale politie.

De steekpartij gebeurde rond 17.30 uur. 'Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen ze een man op de grond aan. Hij was in de borst gestoken en zat onder het bloed', zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. De politie kon een verdachte ter plaatse aantreffen. Hij was ook gewond en werd eveneens afgevoerd naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding voor de steekpartij was, moet nog verder uitgezocht worden.

(archieffoto Pixabay)