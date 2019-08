Nick Cave is terug in Antwerpen. Niet in eigen persoon weliswaar maar als inspiratiebron voor de Griekse kunstenaar Stefanos Rokos. Die toont vanaf 3 september 14 schilderijen in galerij Bernaerts die geïnspireerd zijn door nummers van Nick Cave. Nick Cave zelf heeft de werken al gezien en hij is erg enthousiast.