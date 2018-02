Er is onrust bij 154 huurders in Antwerpen die hun sociale woning van Woonhaven dreigen te verliezen. De reden? Ze bezitten deels een eigen woning. Een stuk dat ze geërfd hebben bijvoorbeeld. En wie zo'n bezit heeft, komt volgens de nieuwe regelgeving van Vlaams minister voor Armoedebestrijding Homans niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. De maatregel gaat in vanaf eind deze maand. Heel wat huurders maken zich grote zorgen.