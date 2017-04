De Antwerpse hotels zitten vandaag en morgen allemaal propvol. Dat komt door het internationale Breakbulk-congres dat doorgaat in de Expo. Een beurs van de haven is dat. Die beurs zorgt elk jaar voor de grootste piek wat het aantal geboekte kamers betreft in Antwerpen. Maar - omwille van capaciteitsproblemen - wijkt de beurs volgend jaar uit naar Bremen in Duitsland. Wat voor de hotelsector wel degelijk een aderlating is.