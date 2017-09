Twee jaar cel geëist voor man die 10.000 euro verstopte

Het openbaar ministerie heeft vandaag twee jaar cel gevorderd voor M.D.B. uit Antwerpen, vervolgd voor witwassen. Hij werd vorig jaar twee keer betrapt met grote cashbedragen in zijn bezit. Zo trof de politie bij een controle liefst 10.000 euro aan in zijn onderbroek. De procureur vermoedt dat het om drugsgeld gaat.

De man was dit jaar al twee keer slachtoffer van een wraakactie in het drugsmilieu. In mei namen lieden met kalasjnikovs de huurwoning van M.D.B. in Berendrecht onder vuur. Twee maanden later werd de woning van zijn vriendin in Putte beschoten.

Volgens de procureur is de beklaagde een loopjongen van M.D.K., die zijn bedrijven zou gebruiken om drugsgelden mee wit te wassen.

M.D.B. was op 9 februari 2016 tegen de lamp gelopen bij een verkeerscontrole. Hij probeerde nog snel een cheque van 16.400 euro op te eten. In zijn onderbroek zat 10.000 euro, en in een plastic zak stak nog eens 24.000 euro, bestaande uit briefjes van 50 euro. De cheque kwam volgens de man uit de verkoop van een wagen, wat bleek te kloppen.

Zijn uitleg over de cashbedragen, namelijk dat ze afkomstig waren van de drie vennootschappen waarvoor hij werkte, bleef volgens de procureur niet overeind.

M.D.B. kwam vrij onder voorwaarden, maar werd vier maanden later opnieuw betrapt. Op 28 juni 2016 reed hij op de A12 op een file in en belande hij in het ziekenhuis.

De politie trof in zijn bezittingen 6.590 euro cash aan. Ook voor dat bedrag kon hij geen zinnige uitleg geven.

De man liep sinds 1997 al zestien correctionele veroordelingen op voor voornamelijk diefstal en drugsdelicten alsmede negentien veroordelingen voor de politierechtbank.

De procureur vorderde daarom een effectieve straf, een boete en de verbeurdverklaring van de gelden en zijn auto.

“Ik kan niet aantonen waar die gelden vandaan komen, maar hij is zeker niet de spilfiguur in een drugsorganisatie, zoals het openbaar ministerie laat uitschijnen”, pleitte de verdediging.