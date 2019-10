Twee jaar cel gevorderd voor Nederlandse actrice Imanuelle Grives

Zaterdagavond verwittigde een getuige de politie omdat hij verdachte mannen had gezien in een appartementsgebouw in aanbouw op de Markgravelei in Antwerpen. Bij aankomst konden de inspecteurs vaststellen dat de toegang tot het gebouw was geforceerd. In één van de appartementen op de tweede verdieping werden 2 verdachten aangetroffen. Eén van hen probeerde zicht achter een kast te verstoppen, maar werd door het snelleresponsteam ontdekt. De twee Nederlandse mannen van 44 en 29 bleken in het bezit van een schroevendraaier, een tang, een boormachine en een sleutelbos. De politie vond ook een bivakmuts. Beide verdachten worden voorgeleid. De lokale recherche onderzoekt of ze voor andere, gelijkaardige feiten in aanmerking komen.