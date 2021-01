Twee jaar cel met uitstel voor diefstal na ruzie over valse Rolex

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Movsar D. (29) veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel en 1.600 euro boete voor een diefstal met geweld. Hij had na een slaande ruzie over een valse Rolex een tasje met twee gsm's gestolen.

De rechters vonden de betrokkenheid van Said U. (26) en Said M. (28) niet bewezen en spraken hen vrij. Said U., een horlogehandelaar, had op 9 januari 2020 een afspraak met twee mannen die hem een Rolex wilden verkopen. Volgens Said U. waren ze een prijs van 12.000 euro overeen gekomen. Hij had voor de zekerheid zijn vriend Said M. (28) gevraagd om in de buurt van zijn appartement te blijven, moest de transactie fout lopen. Toen de twee verkopers bij hem aanbelden, ging Said U. met het geld naar de voordeur. Ze toonden hem de Rolex en hij zag meteen dat die nep was. Said U. vreesde dat de twee mannen hem van zijn geld wilden beroven en trommelde Said M. op, die samen met zijn neef Movsar D. ter plaatse kwam. Het kwam tot een hoogoplopende discussie.

De verkopers zouden later verklaren dat ze dachten dat Said U. wist dat het om een nep-Rolex ging ter waarde van 400 euro, maar hij ontkent dat met klem. De discussie liep volledig uit de hand. Een getuige filmde hoe Movsar D., die een professioneel bokser is, de twee verkopers aftuigde. Hij liep daarna weg met hun oranje tasje, waarin twee gsm's staken. Said U. was op dat ogenblik al niet meer aanwezig: hij was naar zijn appartement gevlucht om zijn 12.000 euro in veiligheid te brengen. Ook Said M. had zich uit de voeten gemaakt. Het openbaar ministerie had voor de drie mannen ieder twee jaar cel gevorderd voor diefstal met geweld van het tasje. Movsar D. bekende de slagen, maar betwistte de diefstal. Hij had het tasje naar eigen zeggen alleen maar opgeraapt om het terug aan de eigenaar te bezorgen. Uiteindelijk had hij het gewoon weggegooid. De twee anderen ontkenden alles en vroegen de vrijspraak. De rechtbank vond de schuld van Movsar D. bewezen. Over de betrokkenheid van Said U. en Said M. bleef twijfel bestaan en daarom werden ze vrijgesproken.

