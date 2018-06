Twee jaar cel met uitstel voor dooreenschudden baby

Gewezen onthaalmoeder Viviane V.N. is schuldig bevonden aan mishandelen en verwonden van baby E. De baby liep ernstige hersenschade op toen de onthaalmoeder haar dooreenschudde.





De vrouw is nu veroordeeld door de correctionele rechtbank van Antwerpen tot twee jaar cel met uitstel. Bovendien moet ze tienduizenden euro's schadevergoeding betalen aan het meisje en de familie. Het meisje is nu negen jaar oud, maar is verlamd, blind en zal de rest van haar leven een mentale beperking. Viviane V.N. heeft altijd ontkend schuldig te zijn.