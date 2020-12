Twee jaar cel voor afpersing na oplichting met Porsche

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Thomas C. (22) veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel voor oplichting. Hij had vorig jaar een gehuurde Porsche aan Mathias A. (26) verkocht. Toen die besefte dat hij bedot was, had hij Thomas C. afgeperst en bedreigd met een vuurwapen. Hij kreeg daarvoor twee jaar cel met uitstel. Ilyas C. (24), die hem daarbij geholpen had, kreeg een werkstraf van 120 uur.

Thomas C. leefde boven zijn stand en maakte graag grote sier in het uitgangsleven. Op 9 april 2019 had hij zijn gehuurde Porsche verkocht aan Mathias A., omdat hij zogezegd een Lamborghini wilde kopen. Over het precieze bedrag bestond discussie, maar de rechtbank oordeelde dat er minstens 45.000 euro betaald werd. Thomas C. vertrok met het geld naar Dubai, waar hij een groot deel ervan verbraste in het nachtleven. De eigenaar van de Porsche kon de wagen traceren en kwam hem op 11 april bij Mathias A. opeisen. Die nam meteen contact op met Thomas C., maar werd met allerlei smoesjes afgewimpeld. De misnoegde koper trok vervolgens met twee kompanen naar zijn ouders om te vragen waar hij uithing en om te zeggen dat hun zoon schulden bij hem had. Thomas C. vond dat een brug te ver en betaalde een Tsjetsjeense kennis 6.000 euro om Mathias A. een lesje te leren. Die beweerde ook effectief in elkaar te zijn geslagen, maar deed daar nooit aangifte van. Toen Thomas C. eind april een dj-set kwam spelen op het Replay-festival in Herentals, zocht Mathias A. hem samen met Ilyas C. op. Thomas C. overhandigde de 2.000 euro die hij met zijn set verdiend had en zei dat een vriend in Antwerpen nog eens 25.000 euro zou kunnen geven. Ze reden naar diens kantoor, waar er urenlang onderhandeld werd. Thomas C. kreeg filmpjes te zien van martelkamers en folterpraktijken en Mathias A. zette hem ook een pistool tegen het hoofd om zijn eis kracht bij te zetten. Uiteindelijk spraken ze af dat ze elkaar de volgende dag zouden ontmoeten om een afbetalingsplan te regelen. Thomas C. stapte echter naar de politie, waarna Mathias A. werd opgepakt. De rechtbank veroordeelde Thomas C. tot het betalen van 45.000 euro schadevergoeding aan Mathias A. Hij moet samen met Ilyas C. 1.000 euro betalen aan Thomas C.

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)