Twee jaar cel voor oplichter die naam van advocaat misbruikte

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Koen L. veroordeeld tot twee jaar cel en 1.800 euro boete. Hij had verschillende mensen opgelicht door zich uit te geven als een advocaat van de Antwerpse balie met dezelfde naam. De echte advocaat werd overstelpt met boze reacties van gedupeerden.

Beklaagde Koen L. was gewiekst te werk gegaan. Nadat hij ontdekt had dat hij de naamgenoot was van een advocaat, was hij zich voor de man beginnen uitgeven. Zo wist hij een slachtoffer 8 miljoen Iraakse dinar (ongeveer 6.000 euro) te ontfutselen met de belofte dat hij die aan een zeer gunstige koers kon laten wisselen in euro. De man heeft zijn geld nooit teruggezien. Koen L. probeerde zich ook een diamant van 2,3 miljoen euro toe te eigenen.

Advocaat Koen L. (71) diende meermaals klacht in tegen zijn naamgenoot. 'Hij is al 46 jaar aan de balie met een onberispelijke staat van dienst. Tussen 2015 en 2017 werd hij echter bijna dagelijks geconfronteerd met misnoegde mensen die dachten dat ze door hém waren opgelicht. Zo stonden er eens een aantal mannen in zijn wachtzaal die hem een pak rammel wilden geven. Toen ze hem zagen, beseften ze gelukkig dat ze de verkeerde voor hadden', had meester Eric Boon, namens de advocaat, gepleit bij de behandeling van de zaak.

De advocaat ondervindt tot op de dag van vandaag nog altijd reputatieschade door het gesjoemel van de beklaagde. De rechtbank kende hem daarom 7.500 euro schadevergoeding toe. De Orde van Advocaten krijgt 750 euro. Koen L., die verstek liet gaan en zich in Bulgarije zou bevinden, is met deze feiten niet aan zijn proefstuk toe. Zijn strafregister telt intussen zes pagina's. In 2012 had hij een werkstraf gekregen, omdat hij steunpakketten voor goede doelen had verkocht, maar het geld in eigen zakken had gestoken.