Twee jaar cel voor verbergen van kopstuk Sharia4Belgium

Het Antwerpse hof van beroep heeft M.B. (43) uit Schaarbeek veroordeeld tot twee jaar cel, omdat hij een kopstuk van Sharia4Belgium S.M. na diens terugkeer uit Syrië bijna drie jaar in het huis van zijn moeder in Tienen had laten verblijven.

S.M. was een van de leiders van Sharia4Belgium en was op 30 maart 2013 naar Syrië getrokken, waar hij zich bij terreurgroep Majlis Shura Al Mujahidin aansloot. Toen hij na vier maanden terug naar België kwam, dook hij onder in Tienen, waar zijn kameraad M.B. de woning van zijn moeder ter beschikking had gesteld. S. M. werd uiteindelijk veroordeeld tot twaalf jaar cel.

Foto: Belga