Twee jonge inbrekers gevat

Maandagnacht kreeg de politie een melding over een mogelijke inbraak in een kruidenierszaak in de Santiagostraat. Bij aankomst van de interventiepatrouilles werd duidelijk dat het ijzeren hek voor de winkel geforceerd was en dat het glas van de voordeur was vernield.

In de winkel vond de politie twee verdachten, één had zich achter de toog verstopt en een andere achter een winkelrek. Opmerkelijk, één van de twee verdachten was drager van een kerstmuts. De kassa bleek ook opengebroken en de inbrekers bleken ook interesse te hebben in de sigaretten achter de toog. De twee jonge verdachten werden gearresteerd. Ze bleken allebei illegaal in ons land. Eén van de twee beweerde minderjarig te zijn, maar dat bleek niet het geval. Ze werden allebei aangehouden door de onderzoeksrechter.