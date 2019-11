U heeft het vandaag misschien ook zien liggen. De Columbus, een reusachtig cruiseschip, lag vandaag aangemeerd aan de Scheldekaaien. Een mastodont van maar liefst 245 meter is dat, amper 15 meter korter dan wat er onze stad binnen kan over de Schelde. De Columbus is bezig aan een korte cruise. Het schip vertrok in Londen, en deed na Amsterdam ook onze stad aan. Meer dan 1.400 passagiers kwamen zo vanochtend aan op het Steenplein, en rond 18u vertrok de Columbus weer naar Londen.