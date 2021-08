Ook in de wereld van het schaken laat corona zich voelen. Schaakclubs in onze regio hebben zo'n 20 procent minder leden dan voor de pandemie en dat terwijl de sport door de populaire serie The Queen's Gambit populairder is dan ooit. Reden is dat de meeste clubs online moeten spelen, wat uiteraard een pak minder gezellig is dan op de club.