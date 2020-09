In het voetbal heeft Antwerp vanmiddag gewonnen van Sint Truiden. Het werd 2-3. Man van de match was Simen Juklerod. Juklerod gaf een assist voor Seck en scoorde zelf 2 keer. De beslissende 2-3 viel pas in de 88ste minuut. Lamkel Zé zat niet in de kern bij Antwerp. Een verslag van de wedstrijd krijgt u morgen in ons nieuws.