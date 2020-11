Twee maanden gratis Swapfiets-abonnement voor zorgpersoneel

Vanaf vandaag biedt Swapfiets een gratis fietsabonnement voor twee maanden aan zorgpersoneel aan. "We willen hen helpen om met de fiets veilig en makkelijk op het werk te raken tijdens de COVID-19-pandemie," aldus Swapfiets-medeoprichter Richard Burger.

Vanaf vandaag kan iedereen die in de zorg werkt een gratis abonnement van twee maanden nemen op een Deluxe 7-model van Swapfiets. Dit aanbod is geldig tot 31 januari 2021. Alle informatie over dit speciale aanbod is te vinden op https://covid.swapfiets.be

Het gratis abonnement eindigt automatisch na twee maanden. Dan moet de fiets teruggebracht worden naar Swapfiets. Een maand voor het aflopen van de gratis huurperiode ontvangt iedereen een mail met de keuze: het abonnement stopzetten, of verlengen voor een klein maandelijks bedrag.

Een Swapfietsabonnement kan (met een maand opzeg) op elk moment worden stopgezet. Service en contactloze reparaties zijn steeds inbegrepen. Een fietshersteller komt dan naar de abonnee toe, op een door hem of haar gekozen plek, herstelt de fiets of vervangt hem door een nieuw exemplaar (de zogenaamde ‘swap‘).

Tijdens de vorige lockdown in maart leverde Swapfiets al 100 fietsen aan het ZNA (ZiekenhuisNetwerkAntwerpen).