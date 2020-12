Twee minderjarigen opgepakt na inbraak in school

Gisterenavond vond er een inbraak plaats in een schooltje op de Mastvest. Twee minderjarigen konden na een korte achtervolging gevat worden. Het is nog niet duidelijk of de twee jongeren ook buit konden maken.

Dinsdagavond ontving de politie een melding van een inbraak in een schooltje op de Mastvest. Twee leerkrachten hielden er toezicht na verschillende feiten van vandalisme de voorbije periode en verwittigden de politie. Bij aankomst van de interventiepatrouilles hoorden ze een glas breken en zagen ze verschillende jongeren vluchten uit het gebouw. Twee minderjarigen konden na een korte achtervolging gevat worden. Een passant hielp hierbij de politie door een van de twee kort tegen te houden. De politie stelde vast dat er een deur van het gebouw was opengebroken. Binnenin waren heel wat ruimtes overhoop gehaald en kasten doorzocht. Ook een raam liep schade op. Het is nog niet duidelijk of de twee jongeren ook buit konden maken. Ze werden gearresteerd en werden ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.



(Bron: Politie Antwerpen)

(Foto: © Mastvest)