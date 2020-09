Twee nachten op rij schoten afgevuurd in dezelfde straat

In de Schijfstraat in de wijk Kiel zijn er volgens buurtbewoners de voorbije twee nachten schoten afgevuurd. Dat zegt de lokale politie, die de zaak onderzoekt.

De politie werd pas bij het tweede incident, in de nacht van dinsdag op woensdag, verwittigd. Er is geen sprake van gewonden of schade en er zouden nog geen arrestaties verricht zijn. De politie werd dinsdagnacht opgeroepen omdat onbekenden tot twee keer toe hadden geschoten. Ter plaatse vonden de agenten nog enkele hulzen, afkomstig van een alarmpistool. Aangezien er geen schade te zien was en er geen gewonden werden gemeld, is het niet duidelijk wie of wat het eventuele doelwit was.

Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De buurtbewoners vertelden de politie tijdens de interventie dat er ook in de nacht van maandag op dinsdag al op een soortgelijke manier geschoten was. Toen hadden ze de politie echter niet verwittigd.

Dit weekend vond er trouwens ook op de Antwerpse Linkeroever een schietincident met een alarmpistool plaats waar geen gewonden zouden zijn gevallen.

