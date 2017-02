Twee nieuwe buurtfietsenstallingen in Antwerpen

Begin februari openden twee nieuwe buurtfietsenstallingen. Voor 5,35 euro per maand kunnen buurtbewoners hun fiets voortaan veilig stallen in de Boudewijnsstraat 22 of de Keistraat 22. Voorheen werden de locaties gebruikt als kantoorruimte.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Met buurfietsenstallingen halen we heel wat fietsen van het openbaar domein. Bovendien kunnen buurtbewoners hun fietsen makkelijk, goedkoop en veilig inpandig stallen.”

In de buurtfietsenstalling in de Boudewijnsstraat zijn er 52 plaatsen waarvan al 36 verhuurd zijn. Buurtfietsenstalling Keistraat heeft 48 plaatsen waarvan al 7 verhuurd zijn. Een maandabonnement kost - net als in alle andere buurtfietsenstallingen - 5,35 euro per fiets.

Wie een plaats wil huren, kan dat aanvragen via buurtparkeren@stad.antwerpen.be of telefonisch op het nummer 03 338 21 85. De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Buurtfietsenstallingen in Antwerpen

De buurtfietsenstallingen zijn inpandige fietsstallingen of fietstrommels op straat, bedoeld voor Antwerpenaars die thuis geen garage of berging hebben waar ze hun fietsen kunnen stallen. In plaats van de fietsen in de gang of tegen de gevel te plaatsen – waar ze de doorgang kunnen belemmeren – kunnen ze ook gebruikmaken van buurtfietsenstallingen. Antwerpen telt ondertussen 30 buurtfietsenstallingen, waaronder 19 fietstrommels.

Het team Buurtparkeren ontvangt graag tips voor mogelijke locaties voor nieuwe buurtfietsenstallingen of buurtparkings. Wie geschikte ruimtes kent, kan dat doorgeven via buurtparkeren@stad.antwerpen.be.