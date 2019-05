Twee nieuwe topstukken voor collectiepresentatie DIVA

DIVA verwerft twee uitzonderlijke 19de-eeuwse juwelen dankzij de aankoop door het Fonds Christian Bauwens van de Koning Boudewijnstichting: een armband en broche van de gerenommeerde Belgische juweelontwerpers Charles Buls en Oscar Massin. Met deze aankoop wordt opnieuw een hiaat in de geschiedenis van de juweelkunst ingevuld. Juwelen van Buls en Massin ontbraken immers tot op heden in openbare collecties. Vanaf nu zijn ze te bewonderen in de collectiepresentatie van DIVA.

Als een van de belangrijkste en meest succesvolle 19de-eeuwse Belgische juweliers was Charles Buls (1806-1870) leverancier van de hertog van Brabant, de latere koning Leopold II, en vele adellijke families. Hij past hiermee in een rij van hofleveranciers als Dutalis, Dees en Dufour. De gouden armband met email en parels sluit ook perfect aan bij een ring in de collectiepresentatie van DIVA. De ring werd door koning Leopold I besteld bij Jean-Baptiste Dees. De armband geeft een goed beeld van welk type juwelen in de smaak viel bij de adel van het toen pas onafhankelijke België.

Het oeuvre van de uit Luik afkomstige Oscar Massin (1829-1913), die als juweelontwerper en juwelier in Parijs werkte, heeft een grote impact gehad op de ontwikkeling van de juweelkunst in de tweede helft van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw. Zijn naturalistische ontwerpen kenden internationaal navolging en de technische perfectie van zijn juwelen werd enorm gewaardeerd. Op internationale tentoonstellingen werd zijn werk meermaals bekroond. Diamantjuwelen van Massin belandden in belangrijke collecties, zoals de Nederlandse Koninklijke verzamelingen in Den Haag, of worden als highlight gepresenteerd, zoals in de Scottish Design Galleries van het V&A Dundee. Het oeuvre van Massin spreekt tot de verbeelding. Zodanig dat menig schrijver er gretig naar verwijst. In Alone in Paris refereert Barbara Cartland als volgt naar zijn werk: “His mother had worn a tiara set by Oscar Massin, which he suddenly thought would look extremely attractive on Una, young though she was. Massin was a Master craftsman, who created jeweled flowers such as sprays of eglantine, lilies-of-the-valley and ears of corn.”

Deze florale broche, waarvan onderdelen omgevormd kunnen worden tot haarpinnen, is een scharnierstuk binnen het oeuvre van Oscar Massin. Op de wereldtentoonstelling van 1878 in Parijs toonde hij een maquette van dit werk waarin pioenen en een narcis en tremblant gezet zijn. Met deze aankoop wordt een hiaat in de geschiedenis van de (Belgische) edelsmeedkunst ingevuld, kunnen Belgische voorbeelden in internationale context geplaatst worden en wordt de internationale positie van de collectie van DIVA versterkt. Dit type werk van Massin – tot hiertoe voornamelijk via foto´s en reproducties bekend – was nog niet eerder in openbare collecties vertegenwoordigd.