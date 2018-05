Twee ongevallen op 1 ochtend in dezelfde straat

Zaterdagochtend vonden kort na elkaar twee ongevallen plaats op de Ter Heydelaan in Deurne. Bij een eerste voorval ging een wagen over de kop ter hoogte van de Ruggeveldlaan. De chauffeur (35) werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij bleek onder de invloed van alcohol. Zijn voertuig werd getakeld.

Meer dan een kilometer terug werd in dezelfde straat zo'n drie kwartier later een voetganger aangereden door een wagen. De voetganger (61) werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Er kwam een verkeersdeskundige ter plaatse, maar er kon nog geen uitsluitsel gegeven worden over de oorzaak van het ongeval. Na controle bleek de bestuurder (61) ambtelijk afgeschreven. Hij kon geen identiteitsbewijs, noch rijbewijs voorleggen. Zijn voertuig bleek onverzekerd en niet geldig gekeurd. Hij werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor.