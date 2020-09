De Groenenborgerlaan wordt heraangelegd met gerecycleerd asfalt. Het gaat om een proefproject van de Stad Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en het Opzoekingscentrum voor wegenbouw. Nog nooit werd er zoveel gerecycleerd asfalt in een openbare weg gebruikt. Dit project is dus een belangrijke stap in de verduurzaming van onze wegen.