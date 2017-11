Het scheepvaartverkeer in de haven is verstoord door olievervuiling. Sinds zondagochtend drijft er olie in de Kieldrechtsluis, en daardoor is die buiten werking gesteld. Schepen varen momenteel om via de Kallosluis, maar op vrijdag worden er schepen verwacht die enkel de Kieldrechtsluis kunnen gebruiken. De oorzaak van de olievervuiling is nog onbekend.