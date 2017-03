Zware avondspits

Wie nu vanuit Antwerpen met de trein richting Nederland wil, kan maar beter rekening houden met heel wat vertraging. Want door een wisselstoring ter hoogte van Roosendaal, is het treinverkeer tussen Essen en Roosendaal onderbroken. Er is een vervangende busdienst voorzien. Reizigers vanuit Antwerpen richting Nederland, kunnen reizen tot in Essen, waar ze op een vervangbus naar Roosendaal moeten stappen. Vanuit Roosendaal werd een aantal treinen naar Antwerpen geschrapt of beperkt in tracé.