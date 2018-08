Twee rijstroken versperd na ongeval in Kennedytunnel

In de Kennedytunnel richting Nederland zijn twee rijstroken versperd na een ongeval met een vrachtwagen. Nog in de richting van Nederland is er ook een ongeval gebeurd ter hoogte van Merksem.

Het is weer aanschuiven op de Ring in de richting van Nederland. Er zijn twee probleempunten : een aan de Kennedytunnel en een in Merksem. Het verkeer richting Hasselt kan beter omrijden via Brussel. Het is al goed een half uur aanschuiven op de ring richting Nederland en de file groeit nog aan.