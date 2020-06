Twee topacteurs in de hoofdrol van eerste coronaproof theaterstuk

Veel sectoren kreunen onder de gevolgen van de coronacrisis. Ook de cultuursector. Sinds gisteren ligt een basisprotocol voor theatervoorstellingen op tafel.

Bruno Van Heystraeten van het Antwerpse Loge10 Theaterproducties ging er meteen mee aan de slag. Hij stippelde een stappenplan uit en regisseert het allereerste ‘coronaproof’ theaterstuk ‘De Actrice’, met in de hoofdrol twee bekende acteurs: Myriam Bronzwaar en Erik Goris. De twee acteurs staan op de planken en bewaren afstand, zonder dat dat ongemakkelijk of vreemd overkomt bij het aanwezige publiek. Er is een minimum aan decor aanwezig – wat de dialogen enkel en alleen maar versterkt. Rekwisieten worden voor en na de voorstelling ontsmet, er is geen pauze en kostuums worden voor en na de voorstelling gestoomd. Maatregelen waar het publiek in de zaal niets van zal merken. De repetities voor ‘De Actrice’ starten deze zomervakantie. Vanaf september is het stuk te zien in verschillende centra in heel Vlaanderen. www.loge10.be

Bruno Van Heystraeten van Loge10 Theaterproducties:“Stilstaan is achteruit gaan. Onze artiesten en crew zitten al een tijdje thuis en we wilden niet blijven wachten. We hebben maar liefst vijfenveertig shows omgeboekt naar volgend jaar. Ik ben blij dat er nu een basisprotocol ligt, maar we hebben met Loge10 alvast zelf stappen ondernomen om een unieke, coronaproof productie te maken. Met aandacht voor de veiligheid van zowel bezoekers, als de acteurs en de crew: van de cateraar over de zaaltechnieker. In augustus starten de repetities, eind september gaan we in première.

Myriam Bronzwaar, actrice: “Ik ben blij dat we binnenkort opnieuw op de bhne kunnen staan, zeker op een veilige manier. De cultuursector kreeg het zwaar te verduren en veel acteurs zaten thuis zonder inkomen, zonder zicht op wanneer producties zouden herstarten.”