'Twee tot vier moeilijke weken in strijd tegen pandemie'

'We gaan naar twee tot vier moeilijke weken in de strijd tegen de pandemie'. Dat zei microbioloog Herman Goossens (UZ Antwerpen) in De Ochtend op Radio 1.

De ministers van Volksgezondheid en Welzijn beslisten dat tijdelijk de testcapaciteit wordt ingezet op symptomatische patiënten, dus mensen met klachten. Eind vorige week kwamen er immers 'zeer alarmerende berichten', aldus dokter Goossens. Dat ging over laboratoria die de toevloed aan tests niet meer aankonden. Er was ook een belangrijke fabrikant die geen kits meer kon leveren. 'Daarom heeft de regering snel geschakeld en beslist de capaciteit in te zetten op symptomatische patiënten'. Vandaag is de verhouding in ons land 50-50 tussen symptomatische en asymptomatische patiënten. In Nederland is dat bijvoorbeeld 90/10.

De absolute prioriteit worden nu de symptomatische patiënten. De clusters en de preventieve screening van bepaalde doelgroepen worden de tweede en derde prioriteit. Goossens benadrukt dat er in ons land zeer veel wordt getest. Daar wordt tijdelijk op afgebouwd, maar het is wel de bedoeling dat er capaciteit bijkomt. Er komen bijvoorbeeld acht labo's bij. Het is de komende tijd de bedoeling dat de tests de nieuwe richtlijnen strikt opvolgen en de tests niet inzetten voor zaken die niet ten dienste staan van de Volksgezondheid. Hij doelt daarmee op de sport- en cultuurwereld. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) begrijpt dat die test 'symbolisch misschien de ogen uitsteken', maar relativeert hun aandeel op het totaal aantal tests. Dokter Goossens bevestigt dat na deze periode een teststrategie op punt wordt gezet. Daarin zal ook plaats zijn voor sneltests, al kan dat niet zomaar van de ene op de andere dag worden ingevoerd. 'Het vraagt wat voorbereiding om dat niet chaotisch te laten verlopen', weet Goossens.

(foto © Belga)