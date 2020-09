Mobiliteit en Verkeer Twee uur lang vast in lift voetgangerstunnel ...

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Twee uur lang hebben zes mensen gisteravond vastgezeten in de lift van de Sint-Annatunnel. De lift raakte geblokkeerd door een stroompanne die ook de noodverlichting in de voetgangerstunnel gedeeltelijk deed uitvallen. De precieze oorzaak van de panne wordt onderzocht, een grondige renovatie van de elektrische installatie is gepland in het voorjaar van 2021.