Twee verdachten van woninginbraak gevat dankzij ANPR-camera

Twee verdachten van een woninginbraak met geweld in Kapellen konden in Antwerpen gevat worden. Het speurwerk van politiezone Noord leidde naar de nummerplaat van de verdachten, die door de Antwerpse politie werd opgemerkt dankzij een ANPR-camera in de stationsbuurt. In de wagen van de twee verdachten werd de buit van verschillende inbraken aangetroffen.

Vrijdag 12 oktober betrapte een bewoner van de Brasschaatselei in Kapellen twee inbrekers in zijn woning. Het slachtoffer merkte wanorde op in de woonkamer en stond plots oog in oog met twee mannen. Eén van hen bedreigde de bewoner met een schroevendraaier, waarna het tweetal de vlucht nam met hun buit. Ze stapten in een voertuig en vluchtten weg. De lokale recherche van politiezone Noord startte een onderzoek naar de verdachten. De Duitse nummerplaat van de vluchtauto werd geseind, met resultaat.

De nummerplaat van het verdachte voertuig werd het Goudi-team, dat actief is in de Antwerpse stationsbuurt, opgepikt door een ANPR-camera. Tijdens het nazicht bleek dat de nummerplaat gelinkt kon worden aan de inbraak in Kapellen. De Antwerpse politie besloot het voertuig via het camera-netwerk in het oog te houden en kon het voertuig aantreffen in een ondergrondse parking. Er werd even toezicht gehouden aan het voertuig, waarna de verdachten gevat konden worden. Het betrof twee Chileense mannen van 44 en 22.

In het voertuig werd buit gevonden van verschillende inbraken, waaronder die in Kapellen. Vermoedelijk waren de twee verdachten in Antwerpen om hun buit te verkopen. Het Goudi-team onderzoekt aan de hand van camerabeelden of één van de winkels in de stationsbuurt in aanmerking komt voor mogelijke heling. De twee verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en verschijnen morgen voor de raadkamer.